شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفضل توقف صعود الدولار بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل توقف موجة صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بعد تصريحات متضاربة لبعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي حول توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.3% إلى 1,783.39$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,778.52$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,772.84$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,760.80$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، فى طريقه صوب تكبد ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 92.40 نقطة ، عاكسا توقف موجة صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تراجعت مستويات الدولار الأمريكي ، عقب تصريحات متضاربة من بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي حول توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

قال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الثلاثاء إن التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة ، يتطلب المزيد من الوقت ،قبل أن يكون تقليص الحوافز ورفع تكاليف الاقتراض مناسبا ،وأن السياسة النقدية الأكثر تشددا لا تزال بعيدة المنال.

وقال الأعضاء "رافاييل بوستيك" و "ميشيل بومان" يوم الأربعاء أنه فى حين أنهما يتفقان إلى حد كبير على أن الزيادات الأخيرة فى التضخم ستكون مؤقتة ،غير أنهما يشعر أيضا أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا حتى تتلاشي تلك الضغوط التضخمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.91 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,046.65 طن متري.