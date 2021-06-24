شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل مكاسب قوية لقطاع البنوك والشركات المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف صعودها الذي توقفت مؤقتا بالأمس ،يأتي هذا الارتفاع وسط معنويات إيجابية تسيطر على أسواق المال العالمية ، عقب التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك الفيدرالي الاتحادي ،وحقق قطاع البنوك والشركات المالية مكاسب قوية فى ظل توقعات ارتفاع الأرباح خلال هذا العام.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:22 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.7% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقه صوب تحقيق ثالث مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 1.5% ، بفضل توقعات تحقيق أرباح قوية خلال النصف الثاني من هذا العام ، فى ظل تسارع انتعاش الاقتصاد العالمي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.4% ،لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

قلصت التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي البنك الفيدرالي الاتحادي وعلى رأسهم رئيس البنك "جيروم باول" المخاوف حيال تسارع الضغوط التضخمية فى الولايات المتحدة ،مع التأكيد على استمرار التحفيز حتى يتعافي الاقتصاد الأمريكي على نطاق كامل.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.0% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.7% ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.5%.