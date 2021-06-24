شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تطلق أكبر معرض في عالم الطهي "عالم المأكولات 2021" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة التجزئة الرائدة في المنطقة، والمعروفة بتنظيمها للمعارض الوطنية التي تسلط الضوء على ثقافات البلدان المختلفة على مدار العام، "عالم المأكولات" السنوي احتفالًا بالنكهات والثقافات عبر متاجرها في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 23 يونيو إلى 6 يوليو 2021، والذي يستمر لمدة أسبوعين، حيث يجذب عشّاق الطعام والعوائل والأصدقاء في تجربة فريدة من نوعها لتذوق المأكولات العالمية من أكثر من 25 دولة في جميع أسواق لولو الكبرى. ويقدم للعملاء عروضًا ضخمة على المنتجات وفرص للفوز بهدايا بقيمة نصف مليون ريال تشمل 3 سيارات نيسان اكس تريل وقسائم شرائية بقيمة 100,000 ريال و1000 عربة تسوق مجانية وغيرها من الهدايا خلال فترة الترويج.

يحتوي "عالم المأكولات" على العديد من المفاهيم والعروض المتنوعة من جميع أنحاء العالم، مثل خَبْز ثون والقدور والمقالي و"شاي ومزاج" و "هيا نتناول اللحوم" و "بدائل ذكية" وخفايف لذيذة" و "شباتي وشاي و "مهرجان الفواكه السعودية" و "قهوة وكيف" و "مهرجان البرياني" و "التمور والمكسرات" و "الليالي العربية" و "اكتشف اوروبا" و"نكهات من آسيا" و "تاني نادان ثاتوكادا" و "داسي دابا" و "أكل الشوارع" و غيرها الكثير من العروض التي تستهدف مختلف الجنسيات والمجتمعات. إلى جانب عروض الطعام، يتم تنظيم مجموعة من مسابقات الطهي المختلفة عبر الانترنت مثل مسابقة "الطباخ المبدع" للنساء والرجال والأطفال أيضًا.

وقال السيد بشار ناصر البشر، مدير الإدارة لشركة لولو السعودية: “قمنا بتنظيم عالم المأكولات لأكثر من 11 عامًا، ولكن سيكون هذا العام الأكبر على الإطلاق. حيث تلقينا هذا العام دعمًا مكثفًا من مختلف السفارات والمجالس التجارية وعدة منظمات مجتمعية. ونهدف إلى تقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها للمتسوقين لدينا ".

تبذل شركة لولو التي تدير حاليًا أكثر من 210 متجر في جميع أنحاء العالم باستمرار أكبر جهودها لتوفير والحفاظ على توريد المنتجات العالمية بأفضل الأسعار. من خلال المزيج الممتاز من العروض عالية الجودة والنظام اللوجستي المنظم ، تظل لولو وجهة التسوق المفضلة في المملكة العربية السعودية عندما يتعلق الأمر بمجموعة أوسع من المنتجات الدولية.

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لولو هايبرماركت، حيث يأتي العالم للتسوق - هو أكبر متاجر التجزئة في الشرق الأوسط وواحد من أنجح الشركات في جميع أنحاء العالم وتخدم أكثر من 1,600,000 من رواد التسوق يوميًا، وتٌعتبر أسرع سلسلة متاجر التجزئة نمواً في 10 دول تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والهند ومصر وإندونيسيا وماليزيا. وتأسست في أوائل التسعينيات، كما قد توسعت بنجاح إلى أجزاء مختلفة من العالم وتدير حاليًا أكثر من 210 متجرًا مع 57,000 موظف.