شكرا لقرائتكم خبر عن إتقان العقارية تعلن نجاح المزاد المرئي الثاني على مستوى المملكة وبمبيعات قاربت الـ 200 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الرشيد " حققنا مساحة أوسع للمشاركة عبر المنصات الرقمية ومستوى عالي للشفافية

أعلنت شركة إتقان العقارية عن نجاح المزاد العقاري المرئي الثاني الذي نفذته اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 ‫لأربعة عقارات بالرياض وجدة والدمام بمبيعات بلغت 188,024,933 ريال شاملة للضريبة المضافة والسعي، حيث تم توظيف التقنيات الحديثة والربط المباشر لوقائع المزاد بين الاستديو وفروع الشركة في ثلاثة مدن "الرياض - جدة – الدمام".

وجاءت العقارات التي تم بيعها عبر المزاد اليوم على النحو التالي: الأول أرض الخالدية بالدمام، والثاني مستودع الخمرة بجدة، والثالث سوق الكندرة مول، والعقار الرابع هو سوق الحمراء سكوير في الرياض والتي تعد من العقارات ذات العوائد الربحية المتعددة والمواقع المميزة بمدن رئيسية بالمملكة.

وشهد المزاد المرئي الثاني إنطلاق عهد جديد للمزادات العقارية المتميزة التي تقودها " إتقان " رغم تحديات جائحة كورونا والذي تم على الهواء مباشرة من مدينة الرياض وبث على قناتي الساحة والوسام، بالإضافة إلى منصتي اليوتيوب وتويتر الخاصتين بالشركة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد إلى أن هذا المزاد يأتي في نسخة مطورة بعد النجاح الكبير الذي حققه المزاد الأول بحمد الله، لافتاً إلى أن هذه النسخة المطوّرة حققت مساحة أوسع للمشاركة من خلال المنصات الرقمية للمشاركة الإلكترونية (عن بُعد) من جميع مناطق المملكة العربية السعودية وهو ما تحقق اليوم .

وأعلن " الرشيد" أن الشركة أنهت كافة الترتيبات لطرح المزاد المرئي الثالث لعقارات في المنطقة الغربية مميزة ونادرة ومتعددة الاستثمارات، وذلك يوم يوم الأربعاء ٢٧ ذي القعدة ٧ يوليو ٢٠٢١م، داعياً المستثمرين إلى استكمال كافة الشروط للمشاركة بالمزاد قبل انعقاده.

وجدد " الرشيد " في ختام تصريحه التأكيد على حرص إتقان من خلال طرح هذه المزادات على التطوير والمواكبة وتقديم المنتجات العقارية بصور مبتكرة تتماشى مع التغيرات، وتحقق رغبة العملاء، مضيفًا أن الحرص على التوثيق ورفع مستوى الشفافية، وتوسيع مساحة المشاركة هي أهداف رئيسية وسياسة راسخة للشركة.

الجدير بالذكر أن شركة إتقان العقارية عبر إطلاقها للمزاد المرئي الثاني تجسد حرصها وسعيها الدائم على الالتزام بالقرارات الوقائية التي أقرتها الدولة ممثلة في وزارة الصحة بإجراءات التباعد الاجتماعي، حيث تم استخدام تقنية الاتصال عن بُعد، واستخدام البدائل الآمنة في المزاد المرئي الثاني لشركة إتقان العقارية.