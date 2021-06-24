مستثمرة باكستانية: الخطط الاستباقية سر ريادة الإمارات

تتميز دولة الإمارات ببيئة جاذبة للمستثمرين والاستثمارات من خلال ما تقدمه من تسهيلات ومزايا وحوافز وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة ومتطورة حتى أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

وقالت أنام بكاي، مديرة «منصتي وإسكان» - المشروعان المعنيان بالتكنولوجيا ومقرهما دولة الإمارات: إن دولة الإمارات تقدم للمستثمرين الأجانب العديد من الحوافز والتسهيلات فضلاً عن ما تمتلكه من مميزات تستقطب المستثمرين لها مثل المناطق الحرة والموقع المتميز والبنية التحتية المتقدمة والاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي، لافتة إلى أن الإمارات تعد وجهة عالمية لاستضافة وتنظيم الفعاليات المتنوعة والمعارض والأسواق العالمية.

خطط استباقية

وأكدت بكاي نائبة رئيس لجنة تمكين المرأة في مجلس الأعمال الباكستاني - التي تدعم المرأة ولاسيما الباكستانية للاستثمار في الإمارات وتساعدهم على بناء الشراكات والترويج لأنفسهم بشكل أفضل - أن سر الريادة في دولة الإمارات هي الخطط الاستباقية التي تتبناها الدولة، لافتة إلى أن حكومة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات الهادفة لدعم المستثمرين ومساعدتهم على التغلب على التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد- 19». منوهة بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات لإيجاد حلول طويلة الأمد مثل إصدار تأشيرة الإقامة الذهبية والتي تمثل فرصة هامة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمارات في الدولة.

وقع إيجابي

وأضافت: «عززت قوانين الإقامة الجديدة والقوانين التي تتيح تملك الأجانب للمشروعات ثقتنا في الدولة، فالكثير من المستثمرين من كافة أنحاء العالم يأتون إلى دبي بهدف الاستثمار، وكان لتلك القرارات وقع إيجابي على مجتمع الأعمال وستسهم في تحقيق إنجازات عديدة له».

وقالت«إن الإمارات حققت الريادة في تطبيق التقنيات الحديثة في وقت مبكر، حيث يبدأ كل شيء هنا من القمة، وقد أطلقت القيادة الرشيدة في الدولة المبادرات المناسبة واتخذت الخطوات اللازمة لذلك»، لافتة إلى أن الإمارات ستحظى بمستقبل مشرق مع انعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي» مطلع أكتوبر/ تشرين أول القادم ولدينا توقعات كبيرة وعلى يقين بنجاح هذا الحدث وتحقيق التوقعات المنتظرة منه.

وأعربت بكاي عن سعادتها بوجودها في دولة الإمارات التي تقيم فيها منذ 11 عاماً، حيث إن فكرة الإقامة فيها جيدة وناجحة للغاية، مشيدة بجهود الدولة في توفير لقاح «كوفيد-19» لكل من على أرضها. (وام)