«شجرة النقود» تثري إبداعات الأطفال

القاهرة:”الخليج 365”

ينظم بيت السناري، التابع لمكتبة الإسكندرية، الاربعاء المقبل، ورشة عمل فريدة من نوعها، لإثراء إبداعات الأطفال، وتعليمهم كيفية التعامل مع النقود، وتحقيق الاستفادة المثلى منها في إدارة شؤون حياتهم، صغاراً وكباراً.

كما تهدف الورشة إلى تعليم الأطفال والنشء كيفية الاستفادة من الأدوات البسيطة في صناعة أشياء قيمة، وتشجيعهم على الاستفادة من الموارد الطبيعية، والتفكير الإبداعي من خلال تقليل النفايات، وإعادة تدويرها بطريقة مفيدة.

وتقام الورشة تحت عنوان «شجرة النقود» المصنوعة من الأسلاك المعدنية، وعلى أغصانها وضعت فئات وأنواع متعددة من النقود المعدنية، بهدف تحقيق التأثير الإيجابي في نفوس الأطفال.

وتشتمل الورشة على فعاليات متنوعة، منها تعليم الأطفال كيفية تلوين الشجرة، وتثبيتها في شكل مميز وجذاب، بهدف الحصول على لوحة فنية أو صورة تذكارية مفيدة وذات قيمة بالنسبة لهم.