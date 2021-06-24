أصالة تطلق «بنحبك»

تطلق الفنانة السورية أصالة نصري مساء الخميس أحدث أغنياتها الوطنية «بنحبك» التي تقدمها للشعب المصري، ونشرت نصري مقطع فيديو صغيراً به صورة الملصق الدعائي للأغنية وبداية موسيقى الأغنية، وكتبت معلقة عليه «أغنية بنحبك» إلى أهل مصر المحروسة، في الثامنة بتوقيت الإمارات على قناتي الرسمية على «اليوتيوب».

والأغنية تأجلت لأكثر من مرة بسبب عدم الانتهاء الكامل من عمليات المونتاج الخاصة بها، وهي من كلمات الشاعر المصري عبد الله حسن، وألحان الفنان أحمد سعد، وأكدت أصالة أن الأغنية مفاجأة للشعب المصري.