«الصحة العربي» يطلق منصة رقمية لدعم تعافي قطاع الرعاية العالمية

دبي: ”الخليج 365”

يؤكد معرض ومؤتمر الصحة العربي، أكبر معرض لصناعة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التزامه بشعار المعرض لهذا العام «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة إلى الأمام»، عبر استمرار فعاليات الدورة عبر الإنترنت، حتى 22 يوليو. حيث ستتاح الفرصة للذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام الأربعة الماضية، للمشاركة في مجموعة من الندوات عبر الإنترنت والمقابلات والخطابات الرئيسية، فضلاً عن إجراء اتصالات جديدة خلال الاجتماعات الفردية.

وقالت روس ويليامز، مديرة المعرض والمؤتمر «يسعدني أننا قادرون على الاستمرار بالزخم نفسه الذي بدأناه حضورياً، ونقله إلى منصتنا الرقمية، حيث ستتاح الفرصة للجمهور، للتواصل ومناقشة أحدث الابتكارات»

وتتضمن سلسلة العروض التقديمية اليومية المركزة، كلمة للدكتور مايكل برادلي والاس، رئيس لجنة الذكاء الاصطناعي للمنظمة العالمية للتنظير الداخلي، ورئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الذي سيناقش أداة الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم والبنكرياس، جزءاً من أيام تركيز علم الأورام.

وسيناقش مارتن هارتس، خلال يوم التركيز على التصوير والتشخيص مدير تسويق المحفظة لدى شركة فيليبس، المسار إلى التشخيص الدقيق وكيفية تحقيق رعاية سلسة في مجال الأشعة لتحسين تجربة المريض والموظفين بتكلفة أقل للرعاية وتحسين النتائج.

وسيناقش البروفيسور الدكتور ديفيد أوريون، المشارك في قسم طب الأعصاب ومدير برنامج صعوبات التعلم وعلم الأعصاب السلوكي في مستشفى "بوسطن للأطفال"، مؤتمر يوم التركيز في طب الأطفال: المضاعفات العصبية من فيروس كوفيد-19 في مرض الأطفال.

يعد الاكتشاف المبكر لفيروس "كوفيد-19" إحدى أهم المناقشات المخطط لها ليوم التركيز على الرعاية الحرجة، مع تقديم رؤى من البروفيسور الدكتور ييل تونغ تشين، طبيب الطوارئ والطب الباطني، مدير قسم الموجات فوق الصوتية في الطب الباطني في مستشفى يونيفيرسيتاريو بويرتا دي هييرو وطبيب في مستشفى إيزابيل زندال لطوارئ كوفيد-19.

وستجرى مقابلات رفيعة، تتضمن الإضاءة على المرحلة التي نحن فيها في الجائحة، من الحائز على جائزة البروفيسور بيتر دوهرتي باترون في معهد دوهرتي.

كما سيكون هناك ممثلون من مجموعة "أوبيليس"، بمن فيهم كريمة بن خلوق، مديرة التسويق ودورام إيلكيام، مدير العمليات سوف ينظرون في منظور الاتحاد الأوروبي بشأن الأجهزة الطبية في عام 2021، وتحليل المتطلبات واللوائح الجديدة للاتحاد الأوروبي وانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وستتاح للحاضرين في مكان آخر من المنصة الفرصة لعرض أحدث الحلول المبتكرة في الرعاية الصحية جزءاً من مسابقة حوارات إنوفيت، الذي تستعرضبه ما مجموعه 32 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم، منتجاتها خلال عرض تقديمي مدته ثماني دقائق.

وقد كانت كيتي لياو، الرئيس التنفيذي لشركة إيديباتيك المحدودة من المملكة المتحدة هي الفائزة بالمسابقة، التي اختارتها لجنة التحكيم بفضل تصميمها لنظام تبريد محمول ذكي، يمنع تلف اللقاح خلال الميل الأخير من التوزيع.