شكرا لقرائتكم خبر عن «ميدلاب 2021» يناقش قيادة المختبرات خلال جائحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:

”الخليج 365”

أضاء معرض ومؤتمر«ميدلاب الشرق الأوسط 2021» للمختبرات الطبية الذي اختتم فعالياته الخميس، في مركز دبي التجاري العالمي، على قيادة المختبرات خلال جائحة «كورونا»، وعلى استجابة حكومة نيوزيلندا للجائحة وكيفية التعامل معها.

وتحدثت خلال مؤتمر «إدارة المختبرات» ضمن فعاليات المعرض الدكتورة سالي أ. روبرتس، طبيبة الأمراض المعدية في مختبر «لاب بلس» بمستشفى «أوكلاند» في نيوزيلندا عن استراتيجية نيوزيلندا للتخلص من الجائحة. موضحة أن الحكومة النيوزيلندية تهدف إلى جعل رقم تكاثر الفيروس وانتقاله لأشخاص آخرين «R» أقل من 1، بخفض قابلية انتقال الفيروس ومعدل الاتصال ومدة العدوى.

وذكرت أن نيوزيلندا أكدت خلال الـ 18 شهراً من الوباء، ومنذ البداية ضرورة أن يكون لديها منصات متعددة لإجراء اختبارات «كوفيد-19» وإنشاء مسارات إحالة لإدارة الزيادة في أعداد الإصابات لوضع خطط طوارئ، في حال نقص الكواشف والمواد الاستهلاكية أو فشل المعدات الطبية.

وأضافت: القادة ذوو الأداء العالي هم أفضل ما نملكه أثناء الجائحة، فضلاً عن تضافر جهود الفرق الطبية، لحل جميع المشكلات الطارئة والتأكد من إنجاز المهمة بنجاح؛ والأهم من ذلك اعتناء بعضهم ببعض.

فيما قالت ريجوي بيناسيرادا، مديرة المؤتمرات لدى شركة «إنفورما ماركيتس» - المنظمة للحدث: إن الوباء العالمي شكل تحديات كبيرة للمختبرات السريرية. ويعمل كثير من المتخصصين والتقنيين في المختبرات، ويقفون في طليعة المعركة مع الجائحة، إذ تؤدي مثل هذه المؤتمرات، دوراً مهماً في تعزيز الرعاية في المختبرات الطبية وتحسين دور أخصائيي علم الأمراض والفنيين في ظل الجائحة.