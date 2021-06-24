شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواد يحظر تركها في السيارة خلال فصل الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:

محمد علاء

نصح المقدم المهندس سالم الحبشي، نائب مدير إدارة السلامة العامة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بتجنب ترك 8 مواد في السيارات، خلال الصيف، تؤدي جميعها إلى إشعال النيران داخلها، وتشمل: الولاعات التي تحتوي على غاز سريع الاشتعال، وتنفجر بسب الحرارة المرتفعة، وبعض المواد العطرية أو العبوات المضغوطة، ومزيلات العرق والمعقمات التي تحتوي على مواد كحولية قابلة للاشتعال، والشواحن المتنقلة Power Bank، والمشروبات الغازية ومعطرات السيارات.

وقال إن الحادث يكون نتيجة خطأ أو إهمال مقصود او غير مقصود، أو تلف وفشل في جهاز، ما يؤكد عدم الجزم بالقول إن الصيف يشهد ارتفاعاً في نسب الحوادث عن غيره من بقية الفصول.

وتابع: تنقسم الحوادث إلى نوعين: في المنازل والمباني، وفي وسائل النقل؛ فحوادث المنزل ترتبط بأجهزته ومعدات ميكانيكية أو أجهزة تستخدم الطاقة، مثل مرواح الشفط، وأجهزة التكييف. أما في وسائل النقل فتكون بسبب فشل في عمل أنظمة التبريد بالسيارة، بسبب الإهمال وتخزين مواد قابلة للاشتعال.

وشدد على ضرورة تضافر جهود الجميع لدرء مخاطر الحرائق، بمختلف أنواعها، خصوصاً حرائق الصيف لما لها من آثار سلبية في سلامة الأفراد وممتلكاتهم. مؤكداً اهتمام الدفاع المدني بالتوعية بالإجراءات الواجب اتباعها. داعياً إلى عدم التردد في طلب مساعدة الدفاع المدني في أي وقت، على رقم هاتف الطوارئ 999 .