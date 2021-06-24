شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط قرب أعلى مستوى فى 3 سنوات بفعل مخاوف نقص المعروض فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاث سنوات المسجل بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بفعل تنامي مخاوف نقص المعروض فى الولايات المتحدة ،بعد انخفاض كبير فى المخزونات الأمريكية ،وتباطؤ إنتاج النفط الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 73.58$ ، من مستوى الافتتاح عند 73.25$، وسجل أدنى مستوي عند 73.00$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 75.76$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.27$ ، وسجل أدنى مستوي عند 75.12$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاث سنوات عند 74.22$ للبرميل ، وصعد خام برنت بنسبة 0.5% ،وسجل مستوى 76,00$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول / أكتوبر 2018.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.6 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 18 حزيران/يونيو ، فى خامس انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.6 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 459 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 20 آذار/مارس 2020.

انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل،فى أول انخفاض أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.1 مليون برميل ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.