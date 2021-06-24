شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الكثيري" تعتمد زيادة رأس المال بأسهم مجانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكثيري القابضة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد مقابل كل 4 أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع بنسبة 25% من 300 مليون ريال إلى 113.022 مليون ريال

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بصرف مبلغ 160 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت "تداول" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 84.6 ريال لهذا اليوم الخميس الموافق 24 يونيو، وإلغاء الأوامر القائمة.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 4.2 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 3.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 37.72% عن الربع المماثل من العام السابق حيث تأثرت عمليات الإنتاج والتوريد في الربع المماثل من العام السابق بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19.