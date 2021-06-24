شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تمدد قرضاً بقيمة 10 مليارات دولار لمدة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكنت شركة أرامكو السعودية من تمديد قرض بقيمة 10 مليارات دولار لمدة عام.

والقرض كان يتضمن خيارا لتمديده لمدة عام لكن بدلا من دفع سعر فائدة أعلى لتمديد الصفقة، والشركة طلبت شروطا أفضل تعكس تحسن أوضاع السوق، بحسب وكالة رويترز.

ويقل التسهيل الممدد بنسبة تتراوح بين 30 و40% عما كان سيتعين دفعه بموجب الاتفاق الأصلي.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها جمعت 6 مليارات دولار لتساعدها في تمويل توزيعات نقدية ضخمة مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول إصداراتها من الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي.

وكشفت البيانات المالية لأرامكو السعودية عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 30.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 81.4 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 62.5 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.