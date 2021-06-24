شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين القابضة: "نابتت" ستصبح مالكة لـ4 شركات بنسبة 100% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اللجين القابضة عن اكتمال إجراءات الشركة التابعة "ناتبت" بنقل ملكية 4 شركات تم تأسيسها ونقلها لأطراف أخرى صورياً.

وأوضح بيان الشركة لـ"تداول"، أن الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية "ناتبت" ستصبح مالكة لتلك الشركات بنسبة 100%، مبينا أن الشركات تملك ما مجموعه 19 مليونا و859 ألفا و948 سهما في شركة اللجين القابضة وذلك حسب سجل المساهمين.

وأكدت أنه سيتم الإفصاح عن تفاصيل الأثر المالي لهذا الحدث خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بعد التحقق من تفاصيل الحسابات الاستثمارية لتلك الشركات لدى الشركات المالية، ومعرفة ما لها من حقوق مالية وما عليها من التزامات، وبعد صدور قرار المراجع الخارجي فيما يخص المعالجة المحاسبية الناتجة من تملك الشركات الأربع لأسهم شركة اللجين القابضة".

وأوضحت أن شركة "ناتبت" ستعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على إتمام إجراءات البحث والتحقق من الآثار المالية الناتجة عن مجموع المخالفات والتجاوزات الأخرى التي قام بها مجلس إدارة شركة ناتبت السابق، وذلك لتعويض الشركة عن الخسائر الثابتة الناتجة عن تلك المخالفات.

وأكدت "اللجين" على الاستمرار في العمل على استعادة جميع حقوق الشركة والحفاظ على مصالح مساهميها.

وفي وقت سابق، رفض مساهمو شركة اللجين القابضة، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء الخميس الماضي.

وأعلنت شركة اللجين القابضة عن تحولها للربحية في الربع الأول من 2021، بقيمة 60.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 46.37 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.