شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1250 شركة تتقدم للتسجيل ببرنامج "صنع بالسعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال فيصل بن سعد البداح، الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية،إنه منذ إطلاق برنامج "صنع في السعودية" برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 28 مارس الماضي، تقدمت أكثر من 1250 شركة سعودية للتسجيل في البرنامج حتى الآن.

وأضاف أن معرض الصحة العربي هو أول معرض يحمل هوية "صنع في السعودية" وتشارك فيه 16 شركة سعودية طبية في جميع المجالات منها الأدوية والمستلزمات الطبية، بحسب موقع قناة "العربية".

وأوضح أن الصناعات الطبية السعودية تشهد تميزاً كبيراً، ويبلغ حجم الصناعة حالياً 34 مليار ريال، وتبلغ قيمة الصادرات 1.5 مليار ريال.

وأشار إلى إطلاق أول جهاز تنفس صناعي مصنع في السعودية خلال الأسابيع الماضية، موضحا إن السعودية تستهدف تحقيق نمو كبير في الصادرات غير النفطية، لتصبح مساهمة الصادرات غير النفطية أكثر من 50% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وأعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، في مارس الماضي، إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

يذكر أن برنامج "صُنع في السعودية" سيساهم بدورٍ رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50% بحلول عام 2030. وللحصول على معلومات حول كيفية الانضمام إلى برنامج "صُنِع في السعودية".

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع مارس الماضي عن مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، مشيرا إلى أن المبادرتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.