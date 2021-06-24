شكرا لقرائتكم خبر عن 79 ٪؜ نسبة وعي المستهلك بطرق تقليل استهلاك الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضع المركز السعودي لكفاءة الطاقة استفتاء عن الألوان الأكثر ترشيداً في استهلاك الطاقة في بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على الأجهزة والسيارات، واستعرضت أربعة خيارات مختلفه الخيار الأول الأصفر، والثاني البرتقالي، والثالث الأخضر، والرابع الأحمر، والخيار الثالث الأخضر هو الصحيح، وأظهرت النتائج وعي المستهلك ومعرفته بالطرق المثلى للترشيد في البطاقة، وذلك باختياره الخيار الصحيح حيث أظهر الأستفتاء أن 79٪؜؜ من المشاركين يعلمون أن اللون الأخضر هو الصحيح وهذه النتيجة توحي بالوعي الكبير لدى المستهلك.

وعلق عضو جمعية الاقتصاد السعودية عثمان العثيم،

أن المستهلك بالمملكة سواء (مقيم او مواطن) أصبح يفهم ولديه الداراية بالطرق الحديثة في ترشيد الطاقة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس ثمار الحملات الاعلانية التي قام بها المركز خلال الفترة الماضية، وقال: تتمثل اهمية ترشيد الطاقة الكهربائية فى انها أحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الاحفورية مثل البترول ومشتقاته بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للاجيال القادمة.