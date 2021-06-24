صادرات النفط السعودية تقفز 109% إلى 51.7 مليار ريال

كشفت بيانات رسمية الخميس، أن قيمة صادرات السعودية النفطية ارتفعت 109% على أساس سنوي في إبريل/نيسان إلى 51.7 مليار ريال (13.79 مليار دولار) بينما زادت الصادرات غير النفطية 46.3 في المئة.

وشكلت صادرات النفط 72.5% من إجمالي الصادرات، ارتفاعاً من 64.8% في إبريل/نيسان 2020 و70 في المئة في مارس/آذار.

وكشفت بيانات من الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير النفطية ارتفعت إلى 19.6 مليار ريال من 13.4 مليار لكنها تراجعت من 22.5 مليار ريال في مارس/آذار.

وعانت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، العام الماضي، إذ أثرت جائحة كوفيد-19 في طلب الطاقة وبالتالي في خزائن الدولة.

واحتفظت الصين بمركز الشريك التجاري الرئيسي للمملكة في إبريل/نيسان، فارتفعت الصادرات السعودية إلى 12.9 مليار ريال من سبعة مليارات قبل عام.

وأظهرت البيانات ارتفاع واردات السعودية من الصين إلى 9.2 مليار ريال من 8 مليارات ريال.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة في إبريل/نيسان إلى 71.3 مليار ريال من 38.1 مليار لكنها انخفضت من 74.8 مليار في مارس/آذار.

وتراجعت الواردات من تركيا إلى 41.2 مليون ريال من 1.1 مليار.

(رويترز)