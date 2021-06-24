أسعار النفط في روسيا تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق

كشف رصد من رويترز الخميس أن أسعار النفط الروسية من منطقة نهر فولجا لإمدادات السوق المحلية في يوليو/ تموز بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً، لتصعد نحو 11 في المئة مقارنة مع الشهر السابق بفعل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقال متعاملون إن النفط تسليم يوليو/ تموز في محطات القياس الإقليمية قفز ما يتراوح بين 36700 روبل و37100 روبل (507.60 دولار-513.10 دولار) للطن ارتفاعاً من 32900-33600 روبل قبل شهر، وهو أيضاً مستوى قياسي.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 هذا الأسبوع وهي آخذة في الارتفاع منذ بداية العام الجاري بفضل خفض إمدادات أوبك+ وتعافي الطلب في ظل تخفيف قيود كوفيد-19.

وقالت مصادر بالقطاع إن النفط من منطقة أودمورتيا بعطاء لشركة روسنفت بلغ 36 ألفاً و900 روبل للطن، بيد أن الشركة لم تؤكد نتائج العطاء.

ولا تعلق روسنفت على عطاءات النفط.

(رويترز)