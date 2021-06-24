الدولار مستقر والاسترليني يهبط.. وبتكوين عند 33 ألف دولار

انخفض الدولار بشكل طفيف في التعاملات الأوروبية المبكرة الخميس، بعد أن أمضى الأسبوع مبتعداً بشكل تدريجي عن أعلى مستوياته في شهرين، التي سجلها بعد التحول المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي في اجتماعه الأسبوع الماضي.

وساد الهدوء أسواق العملات إذ يدرس المتعاملون إشارات مختلفة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي بشأن توقيت سحب التحفيز النقدي.

وانخفض مؤشر الدولار إلى 91.738 متخلياً عن بعض مكاسبه بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين عند 92.408 يوم الجمعة.

وصعد اليورو قليلاً أمام الدولار 0.1 في المئة خلال الجلسة إلى 1.1939 دولار.

وتلقى الدولار بعض الدعم خلال الليل من تصريحات اثنين من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي بأن التضخم المرتفع في الولايات المتحدة قد يستمر لفترة أطول من المتوقع.

لكن رئيس المجلس جيروم باول قال يوم الثلاثاء: إن الضغوط التضخمية ستتقلص من تلقاء نفسها.

ونزل الجنيه الاسترليني بشكل طفيف في التعاملات المبكرة في لندن متراجعاً 0.1 في المئة إلى 1.3962 دولار و85.495 بنس لليورو.

واستقر الدولار الأسترالي والذي يعتبر مؤشراً على الشهية للمخاطرة في سوق العملات، خلال اليوم عند 0.75745 دولار أمريكي، بعد أن ارتفع 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.1 في المئة مقابل الين.

ونزلت بتكوين نحو 2% إلى 33 ألف دولار، بعد أن تعافت نوعاً ما من انخفاضها إلى 28 ألفاً و600 دولار يوم الثلاثاء. وجرى تداول الإيثر عند نحو 1900 دولار.

(رويترز)