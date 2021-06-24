شكرا لقرائتكم خبر عن «سبايدرمان» يصافح البابا فرنسيس في الفاتيكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفاتيكان - أ ف ب

صافح بطل الشرائط المصورة «سبايدرمان» (الرجل العنكبوت) البابا فرنسيس الأربعاء خلال مقابلته العامة التقليدية مع المؤمنين في ساحة القديس داماسو بالفاتيكان، مما أثار حماسة الجمهور.

وانتظر الرجل الذي كان يرتدي زي «سبايدرمان» الأحمر والأزرق الضيق رغم الحر الشديد دوره في منصة «كبار الشخصيات»، محاطاً بالكهنة، ثم صافح البابا وقتاً طويلاً وقدم له قناعاً للرجل العنكبوت قال إنه لم يعد يستخدمه.

وكاد وجوده في ساحة الفاتيكان يسرق الأضواء من البابا الذي كان يرتدي ملابس بيضاء، والتقط البطل الخارق الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال صور «سيلفي» مع عدد من البالغين.

وأفيد بأن المتنكر في زي «سبايدرمان» شاب إيطالي في الثامنة والعشرين يدعى ماتيا فيلارديتا، أوردت تفاصيل عنه الأربعاء صحيفة الفاتيكان الرسمية «أوسيرفاتوري رومانو» الرصينة جداً والتي تركز عادة على المناقشات اللاهوتية المجردة.

وهذا الشاب الذي يعمل في ميناء في ليغوريا (شمال غرب إيطاليا)، درج منذ سنوات على التطوع لرسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى في المستشفيات من خلال تنكره بثياب الرجل العنكبوت، وهو يمارس الرياضة يومياً للتمكن من تأدية دور «سبايدرمان» بشكل أفضل.

وكان فيلارديتا نفسه دائم الدخول إلى المستشفيات بسبب مرض خلقي كان يعانيه، وعندما حالت إجراءات الحجر دون مواصلته زياراته، أجرى أكثر من 1400 مكالمة فيديو مع الأطفال.

وتقلّد ماتيا فيلارديتا من الرئيس الإيطالي في بداية السنة الجارية وساماً رفيع المستوى مخصصاً لتكريم المواطنين الذي يساعدون الآخرين.