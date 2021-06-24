شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ليبتعد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بقية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 78.00 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات فوق 74.25 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد