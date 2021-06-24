شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط المسار الصاعد بعد الارتكاز على دعم القناة اللحظية الصاعدة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 75.55 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 72.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد