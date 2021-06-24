شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد الطفيف، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، وطالما أن السعر دون 1800.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بتخطي 1770.00 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1734.10 كهدف تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1755.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط