شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية بعد الارتكاز على أرضية الدعم التي شكّلها فوق 1.3960، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، بانتظار اختبار مستوى 1.4027، مع التذكير بأن تخطي هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.4110، بينما يمثل الثبات فوق 1.3960 الشرط الأول لاستمرار الارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3890 والمقاومة 1.4050

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد