شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويستعد مؤشر ستوكاستيك لتقديم إشارة تقاطع إيجابي ننتظر أن تحفّز السعر على تقديم مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة

هذه العوامل تدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تبدأ أهدافها عند 1.1975 وتمتد إلى 1.2064 بعد تخطي المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.1888 لتحقيق هذه الأهداف.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1860 والمقاومة 1.2010

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد