شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى فى أسبوع قبل قرارات المركزي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا قبل صدور قرارات المركزي البريطاني فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية ،والتي من المتوقع أن توفر أدلة قوية حول مستقبل أسعار الفائدة البريطانية.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.3986$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3961 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3948$.

حقق الجنيه بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوع عند 1.4001$ ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستو فى شهرين عند 1.3786$.

وبخلاف عمليات شراء الجنيه الإسترليني عند مستويات منخفضة ،استفادت العملة الملكية كثيرا من توقف موجة صعود العملة الأمريكية ،بعد تصريحات متضاربة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي حول التضخم وأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش يصدر المركزي البريطاني قرارات السياسة النقدية ، وتشير معظم التوقعات إلى قيام البنك بتثبت أسعار الفائدة عند نطاق 0.10% ، وكذلك الإبقاء على برنامج شراء الأصول دون أي تغيير بقيمة 895 مليار جنيه إسترليني شهريا.

تركيز الأسواق منصبا على عملية التصويت على القرارات وبيان السياسة النقدية ،بحثا عن المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة البريطانية ،ومدي تعافي الاقتصاد البريطاني من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19.