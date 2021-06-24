شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في أسعار النفط بعد انخفاض مخزون الخام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ربحت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية أكدت التوقعات بشأن الطلب القوي على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 75.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 73.39 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.3 بالمئة أمس.