«نيكاي» يغلق مستقراً وأسهم شركات التجزئة تقود الأوروبية للارتفاع

استقرت الأسهم اليابانية اليوم الخميس؛ إذ تسببت حالة عدم اليقين المحيطة بأرباح الشركات المحلية في إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة، بينما قفز سهم «ميركاري» بعد أن توقعت شركة التكنولوجيا الناشئة تحقيق أول ربح صاف سنوي.

وفي القارة الأوروبية؛ قادت أسهم البنوك وشركات التجزئة المكاسب في أوروبا، إذ يركز المستثمرون على انتعاش اقتصادي في مواجهة مخاوف من تقليص التحفيز النقدي عالميا، بينما ارتفع سهم «كارفور» بفضل خطط إعادة هيكلة محتملة لوحدات الشركة الخارجية.

اليابانية

أغلق المؤشر «نيكاي» مستقراً عند 28875.23 نقطة، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 في المئة إلى 1947.10 نقطة.

وقال نوبوهيكو كوراموتشي، كبير الاستراتيجيين في ميزوهو للأوراق المالية «التضخم الأمريكي قد يظل عند مستويات مرتفعة، لذا سنحتاج إلى المزيد من البيانات بشأن التضخم، والأجور والتوظيف. وعلى أساس فصلي، سيتم إعلان الأرباح بعد بضعة أسابيع، لذا فالسوق تخلو من عوامل التداول».

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن فترة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة قد تدوم أطول من المتوقع، بعد يوم من تقليل جيروم باول رئيس المجلس من أهمية ارتفاع ضغوط الأسعار.

ونزل سهم سكك حديد غرب اليابان 2.7 في المئة بينما خسرت أسهم شركتي تشغيل المتاجر «ايسيتان ميتسوكوشي» و«تاكاشيمايا» 3.2 في المئة و2.1 في المئة على الترتيب.

ونزل سهم «سوميتومو فورستيري» 0.8 في المئة بعد أن أعلنت الشركة خطة لبيع 16 مليون سهم جديد، ما يشكل 8.7 في المئة من أسهمها الحالية لجمع ما يصل إلى 37.1 مليار ين (334.32 مليون دولار).

ومحا سهم «توشيبا» خسائر تكبدها في المعاملات المبكرة ليغلق مستقراً بارتفاع طفيف 0.1 في المئة بعد أن ذكرت مجلة دايموند المالية أن «كيوكسيا هولدينجز»، المعروفة في السابق رسميا بتوشيبا ميموري، والتي تملك فيها توشيبا حصة 40.6 في المئة، تعتزم الإدراج في البورصة في وقت مبكر قد يكون في أوائل سبتمبر/ أيلول. وربح سهم «سوفت بنك» 2.2 في المئة بعد مكاسب قوية لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقفز سهم «ميركاري» 8.5 في المئة بعد أن رفعت شركة تشغيل تطبيق سوق السلع المستعملة تقديراتها لتتوقع تحقيق ربح سنوي صاف قدره خمسة مليارات ين، وهو أول ربح سنوي منذ إدراجها في يونيو/ حزيران 2018.

أوروبا

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة بعد أن استقر تماماً خلال الأسبوع؛ إذ تسببت رسائل متباينة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن مدى حماس المجلس للسماح للتضخم بالارتفاع قبل أن يبدأ في تقليص سياسته النقدية لعصر الجائحة. وارتفعت أسهم شركات التجزئة والبنوك 0.5 في المئة و0.7 في المئة على الترتيب.

وربحت الأسهم الألمانية 0.4 في المئة قبل بيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاع مؤشر لمناخ الأعمال في ألمانيا عن أعلى مستوى في عامين، بينما تسبب التوتر بشأن اجتماع بنك إنجلترا المركزي للنظر في السياسات في أن يسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أداء شبه مستقر.

وزاد سهم «كارفور» الفرنسية لتجارة التجزئة 0.9 في المئة بعد أن قالت مساء أمس الأربعاء إنها بدأت تدرس عمليات محتملة للدمج والتخارج والربط بين شركاتها التابعة في الخارج. (رويترز)