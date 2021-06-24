شكرا لقرائتكم خبر عن 31.6 مليار درهم أصول 22 شركة عاملة في قطاع التمويل خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي / وام

وصل عدد شركات التمويل العاملة في دولة الإمارات إلى نحو 22 شركة خلال العام 2020، وبلغ إجمالي أصولها نحو 31.6 مليار درهم، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي .

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن إجمالي أصول شركات التمويل العاملة في الدولة تشكل نحو 1% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي في الدولة مع نهاية العام 2020.

وبرغم الضغوطات التي فرضتها جائحة كورونا على الأنشطة الاقتصادية والمالية في جميع دول العالم إلا أن قطاع شركات التمويل في دولة الإمارات نجح في المحافظة على رسملة جيدة ونسبة سيولة تفوق المتطلبات التي يفرضها مصرف الإمارات المركزي على الشركات العاملة في القطاع .

ويتضح من خلال الإحصائيات أن 25.2 % من أصول شركات التمويل (6 شركات) تعود ملكيتها للبنوك .. فيما تعود ملكية 74.8% (16 شركة ) من ملكية الأصول لشركات غير بنكية، علماً بأن 11 شركة من إجمالي هذه الشركات تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية والعدد نفسه في التمويل التقليدي.

وبقيت القروض تشكل 55.9% من إجمالي أنشطة شركات التمويل العاملة في الإمارات .. فيما توزعت بقية النسبة على الأنشطة الأخرى ومن ضمنها الاستثمار على اختلاف أشكاله.

وبلغ إجمالي قيمة محفظة القروض لشركات التمويل نحو 17.7 مليار درهم مع نهاية العام 2020، وتتكون بشكل رئيس من القروض العقارية وبنسبة 39.6%، وذلك بالإضافة إلى قروض الأعمال وبطاقات الائتمان والقروض الشخصية الأخرى .

يشار إلى أن المصرف المركزي أصدر خلال العام 2018 نظاماً جديداً لشركات التمويل، محدداً فترة تمتد لثلاث سنوات لتنفيذه لكنه عاد ومنح مهلة جديدة حتى عام 2023 ، علماً بأن 70% من شركات التمويل امتثلت للمتطلبات الجديدة مع نهاية العام 2020 .