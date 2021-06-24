«مبادلة» تسلط الضوء على جهود وتطلعات الإمارات لريادة المستقبل

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن إصدار فيلم وثائقي جديد بعنوان: «الاستثمار في الابتكار: المستقبل يبدأ الآن». ويسلّط الفيلم الضوء على المنظومة الحيوية للمعرفة والابتكار في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، والدور الذي لعبته العديد من الشركات، والمبادرات، في دفع عجلة الابتكار العالمي للأمام، وتعزيز مفاهيم الابتكار كجزء أساسي وحيوي ضمن الأجندة الاقتصادية للدولة.

ويستطلع الفيلم آراء عدد من القيادات في شركة مبادلة، حول الدور الذي لعبته استثمارات مبادلة كشركة استثمار سيادي، وعلى المستويين المحلي والعالمي، في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، كجزء من دور الشركة، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز مسيرة التطور الاقتصادي لدولة الإمارات وتطلعها لريادة المستقبل.

وتضمن الفيلم مقابلات مع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة، وبدر العلماء المدير التنفيذي للمجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، إضافة لعدد من القيادات في شركات عالمية رائدة مثل «سيلفر ليك»، و«غلوبل فاوندريز»، و«وايمو»، ومستشفى «كليفلاند أبوظبي»وغيرها. وتناول المتحدثون في الفيلم، قضايا تتعلق بالابتكار ومجالاته وآفاقه المستقبلية في قطاعات كالفضاء والنقل والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والاستدامة، وغيرها.

واستضافت المخترعة الإماراتية الشابة فاطمة الكعبي الحائزة عدداً من الجوائز التكريمية، خلال الفيلم، العديد من المتحدثين، الذين أشاروا لأهمية الاستثمار في الابتكار، ودور الابتكار والتطورات التكنولوجية في تشكيل أسلوب حياتنا وطريقة عملنا، وكيف يمكن للابتكارات اليوم أن تؤثر في طبيعة الأسواق المحلية والعالمية وتلعب دوراً فاعلاً في إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات. وقد تم تصوير الفيلم في أماكن ومواقع عديدة، تعد اليوم معالم رئيسية للابتكار في دولة الإمارات، كمدينة «مصدر»، و«Hub71»، شركة«ستراتا».

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مبادلة: إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا أن نسلّط الضوء على استثمارات مبادلة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، التي تساهم في تشكيل مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعمل على إحداث تأثير إيجابي على أجيالنا القادمة.