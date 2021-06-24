شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل صعوده بفضل انخفاض المخزونات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ربحت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي الخميس، بعد انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، وأكدت التوقعات بشأن الطلب القوي على الوقود، وبفعل الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي قد ينهي العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيرانية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 75.49 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.5 في المئة أمس الأربعاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتاً أو ما يعادل 0.4 في المئة إلى 73.39 دولار للبرميل بعد أن زادت 0.3 في المئة أمس.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى «أواندا» للسمسرة في تقرير: إن الخامين القياسيين بلغا أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 أمس الأربعاء، لكنهما قلصا المكاسب في وقت لاحق من الجلسة مع جني المتعاملين في الطاقة الأرباح بعد تقرير المخزونات الأمريكية. واستأنفت الأسعار الصعود في التعاملات الآسيوية اليوم الخميس.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط تراجعت 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو/ حزيران إلى 459.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس/ آذار 2020. والتراجع قرب ضعف توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي بلغت 3.9 مليون برميل.

ونزلت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع مقابل توقعات المحللين لارتفاع 833 ألف برميل.

وستجتمع أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يوليو/ تموز. وقال مصدران في أوبك+ يوم الثلاثاء الماضي إن المجموعة تبحث تخفيفاً أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي اعتباراً من أغسطس/ آب لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.

(رويترز)