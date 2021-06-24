«فينتك هايف» على قائمة «جلوبال فاينانس» كأفضل مختبر مالي للابتكار

دبي: ”الخليج 365”

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انضم برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، إلى قائمة «أفضل مختبر للابتكار المالي في العالم» الصادرة عن مجلة «جلوبال فاينانس» لعام 2021.

وتهدف القائمة السنوية التي تحتفي بنسختها الرابعة هذا العام إلى تسليط الضوء على أبرز اللاعبين والتوجهات الصاعدة في مجال الابتكار ضمن قطاع التكنولوجيا المالية، وتعد واحدة من أبرز المرجعيات الموثوقة في القطاع. وتستند القائمة إلى تقييماتها للمختبرات التي تديرها البنوك والهيئات الحكومية وروّاد رأس المال المغامر والمنظمات غير الحكومية والجامعات في مختلف أنحاء العالم.

وقالت رجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي: «نفخر بحصول «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي على هذا التقدير المرموق من مجلة «جلوبال فاينانس» نظير جهوده المتواصلة لتعزيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وإدراجه على قائمة «أفضل مختبر للابتكار المالي في العالم لعام 2021».