ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي لإقامة «تواصل مباشر» مع روسيا

برلين - أ ف ب

رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس أن على الاتحاد الأوروبي إقامة «تواصل مباشر» مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين و«وضع آليات» للرد «معاً» على «استفزازات موسكو».

وقالت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب «لا يكفي أن يتكلم الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الروسي، على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يقيم صيغاً مختلفة للتحادث» مع موسكو.