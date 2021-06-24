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ميركل تدعو الاتحاد الأوروبي لإقامة «تواصل مباشر» مع روسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

24 يونيو 2021

12:56 مساء

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برلين - أ ف ب
رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس أن على الاتحاد الأوروبي إقامة «تواصل مباشر» مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين و«وضع آليات» للرد «معاً» على «استفزازات موسكو».
وقالت ميركل في كلمة أمام مجلس النواب «لا يكفي أن يتكلم الرئيس الأمريكي إلى الرئيس الروسي، على الاتحاد الأوروبي أيضاً أن يقيم صيغاً مختلفة للتحادث» مع موسكو.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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