محمد راسم قاوم الاستعمار وقتله فنه واحتفى بذكرى ميلاده «جوجل» فما قصته؟

إعداد: علي قباجه

استذكر محرك البحث «جوجل» الفنان التشكيلي الجزائري محمد راسم، الذي خط بريشته رسومات لاقت رواجاً كبيراً على المستوى المحلي والعالمي، حيث وضع محرك البحث صورته على صدر صفحته الرئيسية احتفاء بيوم ميلاده الـ125.

فمن هو محمد راسم مؤسس مدرسة المنمنمات الجزائرية؟

ولد محمد راسم، مؤسس مدرسة المنمنمات الجزائرية، والذي أضحى لاحقاً أحد أشهر الفنانين الجزائريين في مثل هذا اليوم 24 يونيو عام 1896، بحي القصبة في الجزائر لأسرة عريقة لها باع طويل في الفن التشكيلي، كان لها الفضل الكبير في تشكيل شخصية ابنها الفنية، ودعمته حتى التميز ليصبح من أهم الرسامين في هذا المضمار الفني.

راسم الرافض للاستعمار، لم يتدخل الحظ بشهرته، فهو من خلال ريشته التي لا تخطئ بنى لنفسه شخصية فنية، أضحت مرجعاً في هذا اللون من الرسم التشكيلي. فذو الأصول التركية اعتبر من الشخصيات الشهيرة في الجزائر، وتمكن من الحصول بجدارة على الجائزة الفنية الكبرى للجزائر عام 1933، كما أن رسوماته تجاوزت حدود بلده حيث طارت لوحاته وحطت في عدد كبير من المتاحف العالمية الكبرى في الوقت الراهن، ولعل أبرز أسباب شهرته هو استخدامه للفن في محاولة إثارة الشعب الجزائري إبان فترة الاستعمار الفرنسي لبلاده، فقد كان مقتنعاً أن للفن دوراً كبيراً في المقاومة، فمن خلال لوحاته كان يستنهض همة الشعب، ويثير فيهم روح التحدي والعزيمة، والاعتزاز بالتراث، فكانت ريشته رهناً لدولته ليحقق لها حلم الاستقلال.

الراحل أجاد منذ نعومة أظفاره فن المنمنمات، وتمكن منه بسرعة مذهلة، حيث بنى ذائقة فنية متميزة، بمساعدة أعضاء أسرته، ثم كرس كل حياته لهذا الفن الذي ساهم بقدر كبير في شهرته.

وتمكن بذكائه واستخدامه للأساليب العلمية من إثراء هذا التراث الفني من دون المساس بأصالته، وذلك مع الحفاظ على التقنيات الجمالية الخاصة بفن المنمنمات وقد اتسمت الأعمال التي قام بها، بالدقة والمهارة وثبات اليد في التنفيذ، وبالحس الجمالي في التعبير إضافة إلى حسن اختيار الألوان.

وعمل راسم لفترة طويلة كمدرس في معهد الفنون الجميلة، وقد جمعت منمنماته في عدة مؤلفات، منها: الحياة الإسلامية في الماضي ومحمد راسم الجزائري.

بعيداً عن الطرق التقليدية والقديمة لمنمنمات وزخارف المدارس الفارسية والتركية، التي ولى عهدها، منذ القرن الثامن عشر، وضع محمد راسم أسس مدرسة المنمنمات الجزائرية.

وقد كان له الفضل أيضاً في تكوين العديد من أجيال التلاميذ الحاملين لفنه والذين تمكنوا بموهبتهم من الرقي إلى سلم الشهرة والمحافظة على فنه وإثرائه.

ارتقى محمد راسم بعالم المنمنمة فأعطاها خصائص لوحة التشكيل الفني الحديث وفق قواعد المنظور الأوروبي وتقنيات النظرية اللونية التي تميز بها.

فنه قتله

لكن فصول التميز وضع لها حد عنوة، حيث إن فنه قتله، ففي 30 مارس 1975 تعرض راسم هو وزوجته للقتل في ظروف غامضة لم يتم حل لغزها حتى الآن، فيما تشير التقديرات إلى أنها كانت عملية سرقة قام بها لصوص لوحات على مستوى عالٍ من التدريب والاحترافية. لينهي القتلة حياة حافلة بالإنجازات قدمت كثيراً للإنسانية، ورفعت اسم الجزائر في المحافل الدولية، وكان نبراساً في هذا الفن الذي ما زال العالم يحتفي بمن أجاده.

ما هو فن المنمنمات؟

كلمة منمنمة في المعجم الوجيز تعني الشيء المزركش والمزخرف، ونمنم الشيء أي زركشه وزخرفه، وتمتاز المنمنمة بالدقة في التصوير وتنميق المخطوطات والنصوص بالألوان والرسوم التي على الرغم من صغرها تتميز بالدقة وكثرة التفاصيل والعناصر الفنية والتشكيلية مثل الرسوم الحيوانية والنباتية والأثاث والعمائر والتحف.

وفن المنمنمات يختلف عن فن تزيين المخطوطات، إذ إن التزيين يعني زخرفة متنوعة لا علاقة لها بالنصوص المكتوبة، وذلك مثل التذهيب والزخارف الجمالية أما المنمنمات فتعني الزخارف التي تبرز المشاهد في علاقة مباشرة مع النص، وقد ظهرت المنمنمات في الحضارات القديمة مثل البيزنطية والفارسية والهندية، وأول كتاب عربي جسد فن المنمنمات كان «كليلة ودمنة» وهو كتاب هندي ترجمه الفرس إلى لغتهم قبل الإسلام بقرون عديدة ثم ترجمه ابن المقفع للغة العربية في القرن الـ8 الميلادي.