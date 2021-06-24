إصابة الممثل هاريسون فورد في كتفه خلال تصوير فيلم «إنديانا جونز»

لوس أنجلوس- أ ف ب

تعرّض الممثل هاريسون فورد، الذي يبلغ التاسعة والسبعين قريباً لإصابة في كتفه خلال مشهد حركة في الجزء المقبل من مغامرات «إنديانا جونز»، وسيضطر تالياً إلى أن يتوقف مؤقتاً عن المشاركة في تصوير الفيلم، على ما أعلنت شركة «ديزني» الأربعاء.

وأوضح ناطق باسم «ديزني» في بيان تلقته وكالة فرانس برس، أن فورد أصيب في كتفه «خلال التدريب على مشهد قتالي»، وأوضح أن العمل الإنتاجي سيستمر في موازاة تقويم العلاج المناسب، وسيعاد النظر في برنامج التصوير إذا اقتضى الأمر في الأسابيع المقبلة.

ولم تورد «ديزني» أي تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث أو مدى خطورة إصابة الممثل.

وكان العمل الإنتاجي للفيلم الخامس والأخير من سلسلة مغامرات عالم الآثار المقدام إنديانا جونز الذي يؤدي فورد دوره، انطلق الشهر الفائت في بريطانيا بإشراف المخرج جيمس مانغولد. ومن المقرر عرض الفيلم في صيف سنة 2022.

وسبق لهاريسون فورد أن أصيب عام 2014 في لندن خلال تصوير فيلم «ذي فورس أوايكنز»، إذ تعرضت ساقه لكسور عندما ارتطم وسحقها الباب الهيدروليكي لمركبة «ميلينيوم فالكون» الفضائية الخاصة بشخصية هان سولو التي أداها في سلسلة «ستار وورز».

وطرأ أكثر من تأخير على إنتاج الجزء الخامس من «إنديانا جونز» الذي أُعلِن عنه العام 2016، وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 أكدت «ديزني» التي تتبع «لوكاس فيلم» لها أن هاريسون فورد سيتولى مجدداً الدور الرئيسي في الفيلم.

واعتمر هاريسون فورد قبعة عالم الآثار للمرة الأولى عام 1981 في «رايدرز أوف ذي لوست آرك» تحت إدارة المخرج ستيفن سبيلبرغ.

وحقق الفيلم نجاحاً عالمياً، وتبعه فيلمان آخران نالا نجاحاً مماثلاً هما «إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم» عام 1984 و«إنديانا جونز أند ذي لاست كروسايد» عام 1989، مع الراحل شون كونري في دور والد عالم الآثار.

أما رابع أفلام السلسلة فكان «إنديانا جونز أند ذي كينغدوم أوف ذا كريستل» الذي عرف نجاحاً مالياً، لكنه قوبل ببرود من قبل النقاد وقسم من المعجبين القدامى، فعُرض عام 2008 وتولى بطولته أيضاً هاريسون فورد.