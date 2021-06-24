الأولمبي السعودي لكرة القدم يطلق استعداداته للمشاركة في طوكيو 2020

الرياض- أ ف ب

دشن المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاماً معسكره الإعدادي في العاصمة الرياض، والذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من خطة الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقررة الشهر المقبل.

واستهل لاعبو «الأخضر» برنامجهم خلال المعسكر بإجراء فحوص فيروس كورونا، على أن يفتتح المنتخب الأولمبي الخميس، تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يُذكر أن قرعة مسابقة كرة القدم وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية إلى جانب منتخبات البرازيل، وألمانيا، وساحل العاج.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري 24 لاعباً للالتحاق بالمعسكر وهم: أمين بخاري، محمد الربيعي، زيد البواردي، حمد اليامي، خليفة الدوسري، عبد الإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبد الحميد، عبد الله حسون، عبد الباسط هندي، ياسر الشهراني، ناصر العمران، علي الحسن، سلمان الفرج، مختار علي، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى، سالم الدوسري، عبد الرحمن اليامي وعبد الله الحمدان.