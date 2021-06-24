فوز برازيلي جدلي على كولومبيا في كوبا أمريكا

ريو دي جانيرو-أ ف ب

انتزعت البرازيل حامل اللقب فوزاً جدلياً في الرمق الأخير على كولومبيا 2-1 الأربعاء في ريو دي جانيرو، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، لتحافظ على سجلها الجيد بثلاثة انتصارات متتالية.

واستهلت البرازيل المباراة بمنحى سلبي، عندما افتتح جناح بورتو البرتغالي لويس دياش التسجيل لكولومبيا في الدقيقة العاشرة من كرة أكروباتية مقصية فائقة الروعة من داخل المنطقة.

لكن المضيف، خطف الفوز في نهاية المباراة من كرتين رأسيتين، الأولى عبر روبرتو فيرمينو (78) والثانية في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للاعب الوسط كازيميرو.

ورافقت نهاية المباراة اعتراضات كثيرة من الطرف الكولومبي، على صحة تسجيل الهدف البرازيلي الأول، بعدما ارتدت الكرة من الحكم الأرجنتيني نستور بيتانا عن طريق الخطأ خلال بناء الهجمة.

واعتبر مدرب كولومبيا رينالدو رويدا أن «ارتباك» اللاعبين إثر ارتداد الكرة من الحكم ساهم في دخول الهدف الأول في مرمى فريقه «أعتقد أن الهدف الأول نجم عن ارتباك اللاعبين بسبب وضعية الحكم».

وتعيش البرازيل فترة رائعة مع عشرة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، وهذا أول هدف يهز شباكها بعد ست مباريات.

ورفعت البرازيل التي كانت قد ضمنت تأهلها إلى ربع النهائي، رصيدها إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 من أربع لكولومبيا التي تأهلت أيضاً.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت الإكوادور مع البيرو 2-2، لترفع الأخيرة رصيدها إلى أربع نقاط والأولى إلى نقطتين.

وخلافاً لمبارياته الأخيرة مع «سيليساو»، لم يسجل النجم نيمار، لكنه أصاب القائم (65) ووجد رأس كازيميو في الحركة الأخيرة من ركنية.

وقام المدرب تيتي الذي يستفيد من هذه البطولة بإعداد فريق جيد لمونديال 2022، بتبديلات عدة ودفع بخمسة لاعبين جدد مقارنة بالمباراة الأخيرة مع البيرو.

عاد ماركينيوس إلى قلب الدفاع ليلعب بجانب زميله السابق في باريس سان جرمان الفرنسي المخضرم تياغو سيلفا.