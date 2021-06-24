شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد : نثق بقدرتنا على صنع حدث استثنائي في تاريخ المعارض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه مع بدء العد التنازلي لانطلاق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل تستعد الإمارات لاستضافة ثقافات العالم وإنجازاته.

وأضاف سموه في تغريدة بحسابه على تويتر:«برؤية أخي محمد بن راشد الملهمة وخبرات أبنائنا، نثق بقدراتنا على صنع حدث استثنائي في تاريخ المعارض العالمية، يطرح حلولاً مستدامة للتحديات التي تواجه البشرية».