شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة عشر في ثلاثة وعشرين جلسة من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1925 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1926، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1919، بينما حقق الأعلى له عند 1.1933.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا لصدور قراءة مؤشر IFO لمناخ الأعمال والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 100.8 مقابل 99.2 في أيار/مايو الماضي، كما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للتوقعات اتساعاً إلى ما قيمته 103.9 مقابل 102.9، وقد تعكس قراءة المؤشر ذاته للتقييمات الحالية أيضا اتساعاً إلى ما قيمته 97.8 مقابل 95.7 في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الأوروبي عن نشرته الشهرية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 6.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل نمو 4.3% في الربع الرابع الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 4.3% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.0% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.9% مقابل تراجع 1.3% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.0%، ويأتي ذلك مع أظهر قراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة استقرار النمو عند 0.8% خلال أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من حزيران/يونيو والتي قد تظهر انخفاضاً 30 ألف طلب إلى 382 ألف وقد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً 48 ألف طلب إلى 3.47 مليون طلب، ويأتي ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع اتساع العجز إلى ما قيمته 87.4$ مليار مقابل 85.2$ مليار في نيسان/أبريل.

وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية غبر الإنترنت بدايتاً مع مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافئيل بوستيك في حلقة نقاش بعنوان "إعادة البناء بشكل مستدام ومنصف" يستضيفها منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، وذلك قبل حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة تستضيفها كلية جزيرة ستاتن، وقبل كشف الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اختبارات الملاءة للمصارف الأمريكية.