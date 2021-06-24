شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يكتسب العزم الايجابي-تحليل - 24-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الغاز تذبذبه الجانبي المؤقت باستقراره ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ اندفاعه مؤخرا فوق الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 3.188, كذلك اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة تحقيقه للأهداف الرئيسية والتي تتمركز حاليا قرب 3.420 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المستقر عند 3.590.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.200 و 3.420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد