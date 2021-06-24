شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحافظ على السلبية- تحليل - 24-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج اندفاعه الإيجابي الأخيرة بتقديمه لإغلاق سلبي دون المقاومة الممتدة نحو 132.40 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, نتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي البدء باستهداف المستويات السلبية والتي تبدأ من 131.80 و 131.10 ليضغط بذلك على الدعم الإضافي الموضح بالرسم المرفق.

نكرر التنويه إلى أن استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية واستقراره فوق المقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك يؤكد استعادته للميل الصاعد بدخوله لمحاور القناة الصاعدة من جديد وليفتح ذلك الباب أمامه لاستهداف مستويات إيجابية قد تبدأ من 133.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.40 و 131.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة