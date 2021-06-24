شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية-تحليل - 24-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق مستوى 153.40 والذي يشكل بدوره دعم إضافي أمام التداولات الصاعدة ليزيد ذلك من فرص تسجيله قريبا لمستويات إيجابية جديدة قد تبدأ من 155.35 و 156.10 على التوالي.

نلاحظ استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء, ليزيد ذلك من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد وتحقيق الأهداف الإضافية المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 154.50 و 156.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد