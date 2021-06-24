شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يؤكد السلبية– تحليل - 24-6-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين استسلامه لسيطرة الميل الهابط بارتكازه المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 1110.00 لنلاحظ تشكيله حاليا لموجه سلبية مستقرا بذلك قرب 1075.00.
استمرار تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة المحورية يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي, البدء بالهجوم السلبي ليستهدف بذلك مستوى 1045.00 و 1000.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1045.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط