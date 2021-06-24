الاقتصاد

سعر البلاتين يؤكد السلبية– تحليل - 24-6-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر البلاتين استسلامه لسيطرة الميل الهابط بارتكازه المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 1110.00 لنلاحظ تشكيله حاليا لموجه سلبية مستقرا بذلك قرب 1075.00.

 

استمرار تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة المحورية يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لنتوقع بتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي, البدء بالهجوم السلبي ليستهدف بذلك مستوى 1045.00 و 1000.00 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1100.00 و 1045.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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