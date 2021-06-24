شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على المسار التصحيحي الهابط – تحليل- 24-6-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تقديمه لتداولات جانبية بطيئة نظرا لتعارض ثبات الحاجز المتمركز قرب 4.4100 أمام الاستقرار العام ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.

نتوقع تجديد السعر للمحاولات التصحيحية الهابطة خلال الفترة القريبة ليحاول بذلك اختبار الدعم المحوري الممتد نحو 4.000 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4100 و 4.1750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط