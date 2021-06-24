شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يلامس الهدف الأول – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر النفط من ملامسة هدفنا الأول عند 74.00 وارتد هبوطاً من هناك ليختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من سلبيته ليظهر تشبع في البيع الآن، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تمتد أهدافه إلى 75.55.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 72.50 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد