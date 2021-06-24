مجلس «داماك» يقر انعقاد «العمومية» لتعديل عقد التأسيس

دبي: ”الخليج 365”

وافق مجلس إدارة شركة داماك العقارية على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بغرض تعديل عقد تأسيس الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أنه تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بتحديد موعد وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

يذكر أن شركة «داماك» كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ، وذلك بعد ورود خطاب من شركة ميبل إنفست كو ليمتد يفيد بذلك.

وأرجعت الشركة هذا التأجيل إلى قيام هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً بدراسة الوقائع المتعلقة بهذا الشأن.

وأضافت الشركة أنه تم تأجيل الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ إلى حين استكمال الدراسة.