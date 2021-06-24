شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أعوام مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرار عقود خام نيمكس بالقرب من الأعلى لها في ثلاثة أعوام، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2018 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في شهرين وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.18% لتتداول عند مستويات 73.28$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 73.15$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 73.08$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم آب/أغسطس فتراجعت 0.03% لتتداول عند 75.28$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 75.30$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 75.19$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 91.84 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.82، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 91.80.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على اتساع أكبر اقتصاد في العالم 6.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للربع الأول ومقابل نمو 4.3% في الربع الرابع الماضي، كما قد تؤكد القراءة النهائية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار على نمو 4.3% دون تغير عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.0% في الربع الرابع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس ارتفاعاً 2.9% مقابل تراجع 1.3% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.0%، ويأتي ذلك مع أظهر قراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة استقرار النمو عند 0.8% خلال أيار/مايو.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 19 من حزيران/يونيو والتي قد تظهر انخفاضاً 30 ألف طلب إلى 382 ألف وقد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 12 من هذا الشهر تراجعاً 48 ألف طلب إلى 3.47 مليون طلب، ويأتي ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع اتساع العجز إلى ما قيمته 87.4$ مليار مقابل 85.2$ مليار في نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 18 من حزيران/يونيو اتساع العجز إلى 7.6 مليون برميل مقابل 7.4 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى 3.6 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 459.1 مليون برميل، ولتعد المخزونات 6% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء انخفض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.9 مليون برميل، لتعد المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 1.8 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" تعتزم تقليص خفض إنتاجها النفطي بشكل أكبر مع استمرار تعافي الطلب العالمي وهدوء وتيرة تفشي فيروس كورونا داخل الكثير من الدول، إلا أن تلك التقرير لم تضيف المزيد من التفاصيل حيال ذلك الأمر.

ويذكر أن أوبك+ اتفقت مسبقاً على المضي قدماً في زيادة الإنتاج النفطي بأكثر من اثنان مليون برميل يومياً ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو، بعد أن تم خفض الإنتاج بواقع 350 ألف برميل يومياً في أيار/مايو على أن تشهد الأسواق زيادة مماثله في حزيران/يونيو قبل أن تشهد الأسواق زيادة 450 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، كما أن المملكة العربية السعودية تتراجع في تلك الفترة عن خفضها الطوعي بواقع 1 مليون برميل يومياً الذي فعلته شباط/فبراير.

وزادت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط في العالم ولدى أوبك، إنتاجها خلال أيار/مايو بواقع 250 ألف برميل يومياً وتزيد إنتاجها بواقع 350 ألف برميل يومياً في حزيران/يونيو، قبل زيادة 400 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو، ويذكر أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان نوه مسبقاً أنه يرى انتعاشاَ قوياً في الطلب على النفط من قبل الولايات المتحدة والصين.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 178.84 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,880,450 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، أكثر من 2,414 مليون جرعة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع فوز القاضي المتشدد "إبراهيم رئيسي" في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الأمر الذي يثير في الوقت الراهن حالة من القلق البالغ لدى المجتمع الدولي، وبالأخص أن رئيسي يخضع بالفعل لعقوبات أمريكية في أعقاب إصداره مسبقاً أحكام إعداك بحق سجناء سياسيين، وقد تابعنا توقف محادثات إحياء اتفاق إيران النووي مع القوى الغربية، وتم تعليق المفاوضات لمدة عشرة أيام بالفعل.

ونود الإشارة، لكون الأسواق تستبعد حالياً نجاح المحادثات على المدى القصير مع إصرار طهران على رفع واشنطون عقوباتها المفروضة على إبراهيم رئيسي قبل التوصل لاتفاق جديد حيال برنامجها النووي، ويذكر أن الولايات المتحدة قد انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في 2015 وأعادت واشنطون آنذاك فرض العقوبات الاقتصادية على طهران وجددت حظر صادرات إيران النفطية من الأسواق العالمية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 8 منصات إلى 373 منصة، لتعكس أكبر ارتفع أسبوعي منذ 14 من أيار/مايو، مستكملة بذلك مسيرات الارتفاعات التي توقفت لأول مرة في خمسة أسابيع منذ أسبوعين مع استقرارها آنذاك، ويذكر أن المنصات ارتفعت 131 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.