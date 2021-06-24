شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.1% والتي عدلت من 1.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية أعلى من التوقعات التي أشارت لتسارع ونيرة النمو إلى 1.4%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.07% ليربح 1.44 نقطة ويصل إلى المستوى 1,950.58، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 45.23 نقطة ويصل إلى المستوى 28,920.12.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.08% ليخسر 4.15 نقطة ويصل إلى المستوى 5,143.24، كما تراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.04% ليخسر هو الأخر 1.43 نقطة ويصل إلى المستوى 3,564.79.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.21% ليربح 61.51 نقطة ويصل إلى المستوى 28,878.58، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.35% ليربح هو الأخر 11.61 نقطة ويصل إلى المستوى 3,287.80.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.17% ليخسر 20.84 نقطة ويصل إلى المستوى 12,565.65، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.29% ليخسر هو الأخر 21.35 نقطة ويصل إلى المستوى 7,277.10.