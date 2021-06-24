شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفعّل النموذج الإيجابي – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من اختراق مقاومة العلم الصاعد ليفعّل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ويحصل على حافز جيد ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاختراق مستوى 0.9200 ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو مستوى 0.9265 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9135 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9150 والمقاومة 0.9250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد