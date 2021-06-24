شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالارتفاع – تحليل - 24-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الصاعد ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.7615، ونتوقع استمرار التداولات الإيجابية لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 0.7675.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 0.7500 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7520 والمقاومة 0.7640

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد